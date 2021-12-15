Владимир, 15 декабря. Опасный сорняк распространяется во Владимирской области — амброзия трехраздельная. Об этом сообщают «Владимирские ведомости».

В сентябре 2021 года госинспекторы Россельхознадзора установили карантинную фитосанитарную зону по амброзии трехраздельной. Это было сделано после обследования дорог Гусь-Хрустальный — Лесниково — Купреево с 26 км по 41 км и Гусь-Хрустальный — Лесниково — Добрятино с 0 км по 4,6 км.

Управление Россельхознадзора считает, что амброзия причиняет серьезный вред, вытесняя другие растения, снижая урожайность культурных растений, истощая почву. Она также негативно влияет на качество зеленых кормов, следовательно, и на качество мяса и молока. Пыльца амброзии — сильнейший аллерген.

Чтобы остановить распространение опасного растения, важно проводить мероприятия по борьбе с ним с учетом его фаз развития, не допускать появления плодоносящих растений — их всхожесть сохраняется 40 лет.

План по борьбе с сорняком включал покос полос отвода автодорог, обработку гербицидами и ручную прополку недоступных мест с последующим сжиганием амброзии. Тем не менее в результате осмотра вдоль трасс инспекторы снова обнаружили опасное растение высотой более метра, что вызвало вопросы к качеству мероприятий, проводимых местным бюджетным учреждением.

Ранее в беседе с ФАН юрист рассказывал, в каких случаях может быть оштрафован владелец дачного участка. Санкции к огороднику могут быть применены, если он выращивает карантинные сорняки.