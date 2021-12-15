Ростех досрочно передал ВС РФ боеприпасы для защиты от высокоточного оружия

Москва, 15 декабря. Ростех поставил Минобороны РФ партию новейших средств защиты от высокоточного оружия. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Изделия представляют собой аэрозольные боеприпасы, выполненные в калибре 76 миллиметров. Они могут применяться для защиты бронетехники, систем залпового огня, оперативно-тактических комплексов и другой техники.

«Ростех досрочно выполнил контракт по поставкам боеприпасов для защиты от высокоточного оружия в интересах Минобороны РФ. Изделия способны защитить технику от ракет с оптическим и тепловым наведением», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что специалисты Ростеха подготовили к серийному производству новый комплекс противовоздушной обороны малой дальности «Гибка-С», который способен обеспечивать защиту от самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет.