Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 21:12
21:12
Весь мир
Рабский труд и дефицит толерантности: правозащитники недовольны готовностью Катара к ЧМ-2022
21:10
Общество
Власти ЯНАО намерены сделать экологию главной темой 2022 года
21:09
Общество
Водоканал перечислил три района Петербурга с самыми грязными канализациями
21:09
Весь мир
Офицера ВМС США уволили за отказ вакцинироваться от COVID-19
21:09
Весь мир
Правительство Буркина-Фасо ушло в отставку на фоне усиления террористической угрозы
21:08
Политика
Украинская учительница откровенно высказалась о языковых требованиях
21:06
Армия
Танкисты и мотострелки ЮВО провели учебные стрельбы в Волгоградской области
21:06
Экономика
Руководство Сбербанка рассматривает возможность продажи части своей экосистемы
21:04
Армия
Минобороны РФ: военнослужащие ЦВО применили БТР-82 на учениях в Свердловской области
21:04
Происшествия
В Краснодаре арестовали последнего обвиняемого в групповом убийстве 18-летней давности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жители Санкт-Петербурга призвали чиновников начать работать

Общество
Жители Санкт-Петербурга призвали чиновников начать работать
Невские Новости  /  Тильда Котлинская

Правительство Санкт-Петербурга на страницах своей официальной группы во «ВКонтакте» разместило новость о создании нового управления по благоустройству города. Предполагается, что специалисты ведомства защитят газоны, малые архитектурные формы и другие элементы уличного оформления культурной столицы, также не оставят без внимания парковки.

Однако эту новость петербуржцы оценили с минимальным воодушевлением. По их мнению, подобные собрания бесполезны.

Жители Санкт-Петербурга призвали чиновников начать работать
Prt Scr vk.com /

Жители Санкт-Петербурга призвали чиновников начать работать
Prt Scr vk.com /

«Очередная кучка бездарей за счет налогоплательщиков»;

«Теперь будут под защитой специалистов? То есть раньше благоустройством занимались не специалисты? Тогда зачем создавать еще одно управление? Надо просто уволить из комитета по благоустройству всех бесполезных и взять туда на работу этих специалистов», — в недоумении высказываются пользователи Сети.

Многие петербуржцы восприняли новость не без сарказма. По их мнению, чиновников нынче в Петербурге более чем достаточно, но работать они почему-то не хотят.

Жители Санкт-Петербурга призвали чиновников начать работать
Prt Scr vk.com /

Жители Санкт-Петербурга призвали чиновников начать работать
Prt Scr vk.com /

«Наплодили еще чинушей и преподносите как благо! Лучше улицы убирайте! На следующей неделе похолодание, и все это безобразие замерзнет»;

«Дворы и тротуары утопают в снегу, убирают только центральные улицы. Дать им лопаты и ломы, пусть работают на благо налогоплательщиков. Сидят в кабинетах и мониторят… Всех — на улицу! Как зима, так стихийное бедствие!» — возмущаются жители города.

Администрация Петербурга во главе с Александром Бегловым не может организовать работу по уборке снега. Ранее несколько жилищно-коммунальных организаций были оштрафованы Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ) за некачественную уборку снега на 2 млн 250 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Жители Санкт-Петербурга призвали чиновников начать работать
санкт-петербург снег чиновники коммунальные службы уборка снега администрация города
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать