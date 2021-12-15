Жители Санкт-Петербурга призвали чиновников начать работать

Правительство Санкт-Петербурга на страницах своей официальной группы во «ВКонтакте» разместило новость о создании нового управления по благоустройству города. Предполагается, что специалисты ведомства защитят газоны, малые архитектурные формы и другие элементы уличного оформления культурной столицы, также не оставят без внимания парковки.

Однако эту новость петербуржцы оценили с минимальным воодушевлением. По их мнению, подобные собрания бесполезны.

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Prt Scr vk.com /

«Очередная кучка бездарей за счет налогоплательщиков»;

«Теперь будут под защитой специалистов? То есть раньше благоустройством занимались не специалисты? Тогда зачем создавать еще одно управление? Надо просто уволить из комитета по благоустройству всех бесполезных и взять туда на работу этих специалистов», — в недоумении высказываются пользователи Сети.

Многие петербуржцы восприняли новость не без сарказма. По их мнению, чиновников нынче в Петербурге более чем достаточно, но работать они почему-то не хотят.

Prt Scr vk.com /

Prt Scr vk.com /

«Наплодили еще чинушей и преподносите как благо! Лучше улицы убирайте! На следующей неделе похолодание, и все это безобразие замерзнет»;

«Дворы и тротуары утопают в снегу, убирают только центральные улицы. Дать им лопаты и ломы, пусть работают на благо налогоплательщиков. Сидят в кабинетах и мониторят… Всех — на улицу! Как зима, так стихийное бедствие!» — возмущаются жители города.

Администрация Петербурга во главе с Александром Бегловым не может организовать работу по уборке снега. Ранее несколько жилищно-коммунальных организаций были оштрафованы Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ) за некачественную уборку снега на 2 млн 250 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.