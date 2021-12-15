Политолог Копатько назвал проект Зеленского о гражданстве этапом дерусификации Украины

Санкт-Петербург, 15 декабря. Украина уже давно претерпевает глубокие и серьезные изменения. Власти «перепрошивают» население страны, уверен социолог и политический эксперт Евгений Копатько.

Эксперт принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Журналисты напомнили, что недавно президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект о запрете иметь гражданам российское гражданство. Также экс-глава Донецкой администрации Павел Жебривский пригрозил уничтожением венгерской армии из-за того, что Будапешт выдал свои паспорта украинцам. Сотрудников СМИ интересовал логичный вопрос: что происходит на Украине?

«Вопрос паспортов — это один из малых эпизодов огромной войны по дерусификации и украинизации всего пространства той территории, которая сейчас называется «государственная Украина», то есть чтобы у нас не было иллюзий, каких-то ложных представлений относительно того, что это ненадолго, что это блаж, и паспорта — это один из инструментов давления на население. Но обратите внимание, я вам приведу такой пример: если сейчас решить вопрос с паспортами в Верховной раде, то она опустеет. Это не фигура речи, понимаете?» — объяснил, чем обернется идея Зеленского, Евгений Копатько.

Он заявил о попытках киевских властей зачистить всех, кто относится к России и потенциально может быть нелоялен Украине. Политолог напомнил, что порядка 500 тысяч жителей ЛНР и ДНР имеют паспорта РФ.

Во время эфира Копатько также указал на деградацию Украины после распада СССР. Он напомнил, что страна ранее отличалась интеллектуальным потенциалом.