Лепсу и его жене предстоит поделить недвижимость стоимостью более миллиарда рублей

Москва, 15 декабря. Певца Григория Лепса и его супругу Анну Шаплыкову ждет непростой раздел имущества в процессе развода. Пара, брак которой продлился почти 20 лет, успела нажить недвижимость на сумму свыше 1 миллиарда рублей.

Шаплыкова является владелицей 300-метровой квартиры в Хамовниках с начала 2016 года. Апартаменты находятся в элитном ЖК River House, расположенном на Саввинской набережной. Такая недвижимость стоит не менее 230 миллионов рублей, пишет Super.

Global Look Press / Pravda Komsomolskaya

Лепс тоже владеет московской квартирой, но чуть более скромной. Ему принадлежат апартаменты в новом ЖК премиум-класса RedSide. Квартира площадью 83 квадратных метра без отделки стоит здесь от 70 миллионов рублей.

Но самый дорогой объект недвижимости, которым владеет певец, находится за городом — в поселке «Третья охота» на Новорижском шоссе. У артиста есть участок площадью 40 соток с примыкающими двумя гектарами леса, взятыми знаменитостью в аренду на 49 лет. На участке исполнителя стоят два дома на 1555 и 2421 квадратный метр. Похожие объекты в этом поселке стоят от 1 миллиарда рублей.

Кроме того, Лепс владеет участком земли на Волге в Тверской области. Площадь этой территории, предназначенной для застройки, составляет 4,2 гектара.

СМИ писали, что на фоне развода исполнитель якобы попал в больницу. Представитель Лепса Владимир Урюпин опроверг эту информацию.