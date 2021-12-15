Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 19:39
19:39
Общество
Госдума приняла закон об упрощенной идентификации человека по водительским правам
19:36
Армия
Читатели Daily Express высмеяли «наполеоновские амбиции» ВМС Франции в Черном море
19:35
Общество
Уфимский врач Биктимиров избавил пациентов от фантомных болей с помощью электродов
19:34
Происшествия
Сбившего насмерть дочь экс-министра Татарстана водителя отправили в колонию
19:33
Экономика
Недельная инфляция в России составила 0,06%
19:30
Общество
Арабскую каллиграфию включили в список ЮНЕСКО
19:30
Общество
Петербуржцы потребовали от властей города результат, а не фальшивые отчеты об уборке снега
19:28
Происшествия
ФАН публикует фото с места взрыва газового баллона в Сургуте
19:28
Общество
Популярный диджей стал лыжником и хочет представлять Ямайку на Олимпийских играх
19:27
Весь мир
Руководство разрушенной торнадо фабрики в Кентукки обвинили в гибели рабочих
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Лавров призвал к возобновлению прямых переговоров между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО

Весь мир
Лавров призвал к возобновлению прямых переговоров между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Каир, 15 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к скорейшему возобновлению прямых переговоров между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО для поиска консенсуса вокруг проблемы Западной Сахары.

В интервью египетскому телеканалу TeN дипломат подтвердил, что данный вопрос, как и любой кризис, необходимо урегулировать на основе выполнения решений Совета Безопасности ООН.

«В случае с Западной Сахарой резолюции предполагают прямой диалог между Марокко и ПОЛИСАРИО. Его нужно как можно скорее возобновить. Эти переговоры должны начаться и способствовать выработке компромиссных развязок, которые будут отвечать интересам обеих сторон», — сказал Лавров.

Глава МИД указал на отсутствие прогресса в западносахарском урегулировании. Он отметил, что противоборствующие силы должны предпринять более активные действия.

Лавров призвал к возобновлению прямых переговоров между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО
pixabay.com /

Лавров высказал озабоченность Москвы отсутствием переговорного процесса. Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО в ноябре 2020 года отказались от режима прекращения огня, который сохранялся на протяжении почти 30 лет.

«Налицо угроза эскалации конфронтации в этой части Африки. Убеждены, что необходимо, чтобы все влиятельные страны призвали все стороны к сдержанности и настаивали на политико-дипломатических методах урегулирования», — заявил дипломат.

Нынешняя нестабильность, по его словам, сказывается на общей ситуации в регионе. Если проблему не решить, террористы попытаются воспользоваться тяжелым положением населения Сахары и распространить свое влияние.

«Знаем, что на этот счет уже подумывают различные экстремисты, включая боевиков «Аль-Каиды»1, исламского Магриба, ИГИЛ2 (организации, запрещенные в РФ). У них достаточно обширные планы», — подтвердил Лавров.

Лавров призвал к возобновлению прямых переговоров между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО
wikipedia.org / Jawi13 / CC BY-SA 4.0

Он раскритиковал признание США суверенитета Марокко над территорией Западной Сахары. Сделка, заключенная в конце 2020 года, не поспособствовала снятию напряженности, а, наоборот, подорвала «общепризнанные принципы западносахарского урегулирования».

Вашингтон нарушил положение, в соответствии с которыми окончательный статус территории может быть определен исключительно путем референдума. Лавров призвал международное сообщество не повторять таких ошибок и не использовать возможности «для поддержки одной из сторон против другой».

Фронт ПОЛИСАРИО при помощи Алжира с 1970-х годов борется за независимость спорных земель. Рабат предлагает региону автономию в составе королевства, однако повстанцы требуют проведения плебисцита о самоопределении.

В начале декабря силы ПОЛИСАРИО возобновили обстрел подразделений марокканской армии, дислоцированных на территории Западной Сахары. Генеральный секретарь организации Ибрагим Гали  заявил об отказе участвовать в круглых столах по урегулированию кризиса.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории России.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Лавров призвал к возобновлению прямых переговоров между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО
россия лавров марокко полисарио западная сахара
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать