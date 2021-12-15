Лавров призвал к возобновлению прямых переговоров между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО

Каир, 15 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к скорейшему возобновлению прямых переговоров между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО для поиска консенсуса вокруг проблемы Западной Сахары.

В интервью египетскому телеканалу TeN дипломат подтвердил, что данный вопрос, как и любой кризис, необходимо урегулировать на основе выполнения решений Совета Безопасности ООН.

«В случае с Западной Сахарой резолюции предполагают прямой диалог между Марокко и ПОЛИСАРИО. Его нужно как можно скорее возобновить. Эти переговоры должны начаться и способствовать выработке компромиссных развязок, которые будут отвечать интересам обеих сторон», — сказал Лавров.

Глава МИД указал на отсутствие прогресса в западносахарском урегулировании. Он отметил, что противоборствующие силы должны предпринять более активные действия.

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Лавров высказал озабоченность Москвы отсутствием переговорного процесса. Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО в ноябре 2020 года отказались от режима прекращения огня, который сохранялся на протяжении почти 30 лет.

«Налицо угроза эскалации конфронтации в этой части Африки. Убеждены, что необходимо, чтобы все влиятельные страны призвали все стороны к сдержанности и настаивали на политико-дипломатических методах урегулирования», — заявил дипломат.

Нынешняя нестабильность, по его словам, сказывается на общей ситуации в регионе. Если проблему не решить, террористы попытаются воспользоваться тяжелым положением населения Сахары и распространить свое влияние.

«Знаем, что на этот счет уже подумывают различные экстремисты, включая боевиков «Аль-Каиды»1, исламского Магриба, ИГИЛ2 (организации, запрещенные в РФ). У них достаточно обширные планы», — подтвердил Лавров.

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Он раскритиковал признание США суверенитета Марокко над территорией Западной Сахары. Сделка, заключенная в конце 2020 года, не поспособствовала снятию напряженности, а, наоборот, подорвала «общепризнанные принципы западносахарского урегулирования».

Вашингтон нарушил положение, в соответствии с которыми окончательный статус территории может быть определен исключительно путем референдума. Лавров призвал международное сообщество не повторять таких ошибок и не использовать возможности «для поддержки одной из сторон против другой».

Фронт ПОЛИСАРИО при помощи Алжира с 1970-х годов борется за независимость спорных земель. Рабат предлагает региону автономию в составе королевства, однако повстанцы требуют проведения плебисцита о самоопределении.

В начале декабря силы ПОЛИСАРИО возобновили обстрел подразделений марокканской армии, дислоцированных на территории Западной Сахары. Генеральный секретарь организации Ибрагим Гали заявил об отказе участвовать в круглых столах по урегулированию кризиса.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории России.