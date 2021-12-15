МИД России подтвердил готовность оказать помощь в нормализации отношений Армении и Турции

Москва, 15 декабря. Российская сторона готова оказать помощь в нормализации отношений между Турцией и Арменией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу до этого сообщил, что Анкара и Ереван выберут специальных представителей для нормализации отношений между сторонами. Плюс ко всему будет открыто чартерное авиасообщение с Арменией.

«Мы исходим из того, что нормализация армяно-турецких отношений способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе, помогла бы формированию здоровой атмосферы доверия и добрососедства», — отметила Захарова.

Представитель МИД добавила, что Москва готова всячески содействовать этим процессам.

Как стало известно ранее, Азербайджан выступил за проведение делимитации границы с Арменией. С соответствующим заявлением выступил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов.