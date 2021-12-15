Работодатели смогут получить деньги от государства за трудоустройство безработных

Москва, 15 декабря. Правительство России решило дополнить список получателей выплат по одной из антикризисных программ. Новые правила вступят в силу с 1 января 2022 года, сообщает издание «Конкурент».

Согласно действующим правилам, за трудоустройство безработных работодателям полагается вознаграждение. Теперь на него могут рассчитывать и те компании, которые наняли граждан моложе 30 лет. При этом такие сотрудники должны быть с ограничениями по здоровью, состоять на учете в комиссии по делам несовершеннолетних либо не иметь высшего или даже среднего профессионального образования. Кроме того, выплата дается за прием на работу соискателей с несовершеннолетними детьми, освобожденных из мест заключения, детей-сирот или оставшихся без попечения родителей.

В данный список также входят россияне со статусом безработных более четырех месяцев после завершения военной службы или окончания образовательного учреждения.

Размер субсидии в 2022 году составит три МРОТ, который будет увеличен до 13 890 рублей. Туда войдут страховые взносы и районные коэффициенты. По данным Минтруда, за каждого сотрудника из перечисленных категорий работодатель сможет получить примерно по 50 тыс. рублей.

Нынешняя численность занятых россиян достигает 72,3 млн человек. Это на 400 тысяч превышает планку, на которую указывал глава государства Владимир Путин, когда говорил о важности реабилитации рынка труда.