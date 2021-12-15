Показания свидетеля по коррупционному делу против Нетаньяху подрывают позицию обвинения

Тель-Авив, 15 декабря. В суде Восточного Иерусалима продолжается расследование «дела 4000», согласно которому бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвиняется в коррупции.

Его подозревают в незаконном продвижении интересов телекоммуникационной компании «Безек». В обмен на это ему предоставлялась возможность использовать принадлежащий ее акционеру интернет-ресурс Walla для положительного освещения своей деятельности и вмешательства в работу медиа в целом. На тот момент политик был не только главой кабмина, но и занимал должность министра связи.

"Neither Netanyahu nor I thought we were acting in a category of something criminal", he said. #Netanyahu #Israel



Report by @jeremybob1 https://t.co/hI0qVx3B4R — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) December 15, 2021

В настоящее время основное внимание приковано к показаниям Нира Хефеца — бывшего помощника Нетаньяху. Он в несколько подходов проходит допрос в суде уже на протяжении месяца, и первоначально полученные от него данные фактически подтвердили прямое участие экс-премьера в попытках оказывать влияние на работу Walla!. Тем не менее он подчеркнул, что не имеет ничего общего с предполагаемой коррупционной схемой в области СМИ.

Хефец пояснил, что не считал действия начальника и свои собственные нарушением закона, хотя и сомневался периодически в их «правильности». Единственное, что бывший помощник министра пока готов признать преступлением — это уничтожение его мобильного телефона с уликами, что могли бы помочь полицейским в расследовании против Нетаньяху.

Последние показания Хефеца несколько подрывали то, на чем строилось обвинение — по словам помощника, и Walla, и Ynet, относительно независимая интернет-версия газеты «Едиот Ахронот» (еще одного издания, замешанного в махинациях Нетаньяху по другому делу), были фактически настроены против премьера. Если Ynet не скрывала своей негативной позиции, то Walla публиковала статьи в поддержку главы правительства исключительно благодаря связям самого Хефеца с владельцем издания Шаулем Эловичем и бывшим гендиректором Иланом Иешуа.

«Ynet был настолько враждебен к нам, что вы бы не смогли быть еще враждебнее его», — сказал Хефец.

Его слова не соответствуют ожиданиям стороны обвинения, хотя помощник премьера является одним из главных ее свидетелей. Тем не менее противники Нетаньяху надеются, что грядущие показания бывшего генерального директора министерства связи Шломо Фильбера о информационных махинациях экс-премьера посредством «Безека» позволят расставить по местам противоречивые заявления Хефеца.

The Ugly Truth Comes Out About Netanyahu’s Trial



The corruption trial of former Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in the Jerusalem District Court has been ongoing for the past two months. Things are not going well for the prosecutors.https://t.co/LCY7asDkIK — Jewhadi™ (@JewhadiTM) December 15, 2021

Расследование в отношении Нетаньяху тянется уже несколько лет. Официально иск был выдвинут лишь в 2019-м, но внимание слухам о коррумпированности бывшего главы правительства прокуратура стала уделять значительно раньше. Кроме «дела 4000» в настоящее время рассматривается еще два — об аналогичном «сотрудничестве» экс-премьера с печатным изданием «Едиот Ахронот», а также получении им взяток от различных лиц в обмен на предоставление определенных привилегий.