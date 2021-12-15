Глава Избиркома Ливии обсудил сотрудничество с американским НПО IFES

Триполи, 15 декабря. Председатель Высшей избирательной комиссии (ВИК) Ливии Имад ас-Саих принял в штаб-квартире регионального директора International Foundation for Electoral Systems (IFES, «Международный фонд электоральных систем») Даниэля Рубенштейна. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества между ВИК и американской неправительственной организацией и вспомогательную роль, которую она оказывает избирательным учреждениям в странах демократического мира.

«Имад ас-Саих признателен IFES и ее поддержке избиркома с момента его создания, а также учебным курсам, программам повышения осведомленности и выдающимся мероприятиям, которые добавили импульс опыту и информации сотрудников комиссии», — говорится в сообщении.

Даниэль Рубинштейн в ходе беседы высоко оценил усилия и рвение ВИК по организации предстоящих президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря. Американское НПО готово до конца поддерживать комиссию, чтобы процесс голосования прошел в соответствии с самыми высокими профессиональными стандартами.

В конце заседания региональный директор поблагодарил Имада ас-Саиха за обращение к IFES за помощью. Это знак признания работы фонда по распространению демократической культуры.

Президент ФЗНЦ Максим Шугалей ранее рассказал о деятельности «Международного фонда электоральных систем». Его главными спонсорами являются США, Великобритания, Канада, Швейцария, Франция и другие. С даты основания в 1987 году организация обзавелась офисами в 45 странах мира и успела отметиться в 145 государствах.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Появление представителей IFES в разных уголках земли зачастую сопровождались скандалами и критикой. В Мьянме парламентарии раскритиковали ЦИК за закупку дорогостоящего оборудования у США для предстоящих выборов. А в Египте и вовсе пытались внести НПО в список запрещенных.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась в деятельности International Foundation for Electoral Systems и выяснила, к чему может привести сотрудничество Ливии с американской неправительственной организацией.