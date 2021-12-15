Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 18:08
18:07
Общество
Водители столкнулись с проблемой оплаты парковки в Петербурге из-за сбоя системы
18:05
Происшествия
Экс-начальника ИК-1 в Адыгее осудили за кражу и превышение должностных полномочий
18:05
Весь мир
Лавров призвал к возобновлению прямых переговоров между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО
18:00
Общество
Ассоциация ЖСК Петербурга обвинила коммунальные службы в массовых травмах горожан
17:52
Армия
Ростех досрочно передал ВС РФ боеприпасы для защиты от высокоточного оружия
17:51
Политика
Политолог Копатько назвал проект Зеленского о гражданстве этапом дерусификации Украины
17:48
Происшествия
Отец экс-директора ФБК Жданова может получить три года колонии по делу о мошенничестве
17:48
Общество
Территория у Мариинского театра тонет в кучах грязного снега
17:47
Шоу-бизнес
Лепсу и его жене предстоит поделить недвижимость стоимостью более миллиарда рублей
17:47
Общество
В «МежРегионРазвития» назвали припаркованные машины помехой для уборки улиц в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава Избиркома Ливии обсудил сотрудничество с американским НПО IFES
Весь мир
Глава Избиркома Ливии обсудил сотрудничество с американским НПО IFES
facebook.com  /  @HNEC.LY

Триполи, 15 декабря. Председатель Высшей избирательной комиссии (ВИК) Ливии Имад ас-Саих принял в штаб-квартире регионального директора International Foundation for Electoral Systems (IFES, «Международный фонд электоральных систем») Даниэля Рубенштейна. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества между ВИК и американской неправительственной организацией и вспомогательную роль, которую она оказывает избирательным учреждениям в странах демократического мира.

«Имад ас-Саих признателен IFES и ее поддержке избиркома с момента его создания, а также учебным курсам, программам повышения осведомленности и выдающимся мероприятиям, которые добавили импульс опыту и информации сотрудников комиссии», — говорится в сообщении.

Даниэль Рубинштейн в ходе беседы высоко оценил усилия и рвение ВИК по организации предстоящих президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря. Американское НПО готово до конца поддерживать комиссию, чтобы процесс голосования прошел в соответствии с самыми высокими профессиональными стандартами.

В конце заседания региональный директор поблагодарил Имада ас-Саиха за обращение к IFES за помощью. Это знак признания работы фонда по распространению демократической культуры.

Президент ФЗНЦ Максим Шугалей ранее рассказал о деятельности «Международного фонда электоральных систем». Его главными спонсорами являются США, Великобритания, Канада, Швейцария, Франция и другие. С даты основания в 1987 году организация обзавелась офисами в 45 странах мира и успела отметиться в 145 государствах.

Глава Избиркома Ливии обсудил сотрудничество с американским НПО IFES
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Появление представителей IFES в разных уголках земли зачастую сопровождались скандалами и критикой. В Мьянме парламентарии раскритиковали ЦИК за закупку дорогостоящего оборудования у США для предстоящих выборов. А в Египте и вовсе пытались внести НПО в список запрещенных.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась в деятельности International Foundation for Electoral Systems и выяснила, к чему может привести сотрудничество Ливии с американской неправительственной организацией.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Глава Избиркома Ливии обсудил сотрудничество с американским НПО IFES
выборы сша ливия ifes вик ливии
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать