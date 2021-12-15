Москва намерена ответить на депортацию россиян из аэропорта Кишинева

Москва, 15 декабря. Молдавские власти не пустили в республику российских экспертов, которые должны были присутствовать на выборах в Приднестровье. Москва ответит на такое поведение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Приднестровье 12 декабря состоялись выборы главы. Победителем стал кандидат Вадим Красносельский, который избран на второй срок. До этого Кишинев не разрешил въезд 10 россиянам. Среди них были и политические, общественные деятели.

По словам Захаровой, РФ намерены ответить на депортацию своих граждан.

«У каждого из выдворенных лиц были свои причины приезда в Молдавию. Можно было бы даже уточнить у них, хотя мне кажется, все отвечали на эти вопросы... Если суммировать, у каждого были свои цели — участие в общественно-политических мероприятиях, встречи с молдавскими партнерами, соотечественниками, научная работа, дела личного характера», — говорится в комментарии дипломата.

Политолог Наталия Нарочницкая была отправлена обратно в Россию из кишиневского аэропорта. Местные власти не объяснили ей причины такого отношения.