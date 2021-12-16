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«Северный поток — 2» стал инструментом внутрипартийной борьбы для немецких политиков

Политика
«Северный поток — 2» стал инструментом внутрипартийной борьбы для немецких политиков
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Российский трубопровод «Северный поток — 2» регулярно становится объектом давления Запада. Полностью достроенный газопровод до сих пор еще не прошел сертификацию, так как компании Nord Stream AG сначала необходимо зарегистрировать дочернее предприятие в Германии. Однако, несмотря на все проблемы, «Северный поток — 2» будет запущен. В нем заинтересована Германия, которая уже открыто «огрызается» на желание США ввести санкции против него и вовсю использует российский проект как инструмент внутриполитической борьбы. Об этом в беседе с ФАН рассказал член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

«Немцы не намерены пилить сук, на котором сидят. «Северный поток – 2» нужен именно им для их собственной энергобезопасности. Ситуация с «Северным потоком – 2» выступает лакмусовой бумагой того, кто друг, а кто нет. Потому и на желание США ввести санкции против российского газопровода немцы огрызаются», — пояснил эксперт. 

«Северный поток — 2» продемонстрировал и то, что национальные интересы выше партийных. Те же зеленые, ранее выступавшие против него, теперь, по словам эксперта, во всю поддерживают российский проект.

«Северный поток – 2» для немецких политиков стал инструментом внутрипартийной борьбы
vk.com / Антон Бредихин

«Северный поток – 2» при этом еще и выступает инструментом внутрипартийной борьбы. Поэтому Фридрих Мерц использует его в своей риторике, стремясь укрепить позицию в противостоянии за пост главы Христианско-демократического союза (ХДС)», — добавил Бредихин.

Ранее депутат бундестага, кандидат на пост главы германского ХДС Фридрих Мерц заявил, что введение санкций против «Северного потока — 2» — это бессмысленная затея и, если какие-то страны хотят повлиять таким образом на Россию, то им следует выбрать другой «объект давления».

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