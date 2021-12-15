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Профессор Самраилова рассказала о причинах дефицита кадров на рынке труда в РФ

Экономика
Профессор Самраилова рассказала о причинах дефицита кадров на рынке труда в РФ
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 15 декабря. Некоторые регионы испытывают самую острую с 2014 года нужду в специалистах, рассказала Общественной Службе Новостей профессор Российского университета транспорта Екатерина Самраилова.

Наиболее сильный кадровый голод наблюдается в Москве, Красноярском крае, Ростовской, Амурской и Иркутской областях. Самраилова обратила внимание, что работодатели предлагают соискателям слишком низкую заработную плату, а кроме того, потенциальные сотрудники часто не обладают необходимыми профессиональными навыками.

Службы занятости населения должны не только помогать людям находить работу, но и отправлять их на обучение в случае необходимости, считает эксперт.

Руководитель ООО «Биопин ФАРМА» Ольга Окерешко ранее рассказала о самых востребованных специальностях на рынке труда в Санкт-Петербурге. Среди них — химики, аналитики и разработчики.

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Все новости / Экономика / Профессор Самраилова рассказала о причинах дефицита кадров на рынке труда в РФ
сотрудники рынок труда работодатели дефицит кадров
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