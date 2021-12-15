Фотоловушка национального парка «Тункинский» запечатлела прыжки пугливого зайца-беляка

Улан-Удэ, 15 декабря. Прыжки одинокого пугливого зайца-беляка попали на камеру фотоловушки национального парка «Тункинский» в Бурятии, сообщили на странице учреждения в соцсети Instagram.

Установленные сотрудниками парка фотоловушки фиксируют животных только в темное время суток. Именно в этот период зайцы-беляки наиболее активны. Зверьки пугаются любого незнакомого предмета. Один из таких зайцев попал в фотоловушку, рассказали специалисты бурятского учреждения.

«Поговорка «труслив как заяц» относится к этому зверьку точно, как к никому другому — он пугается любого незнакомого предмета, попавшегося на пути, любого резкого звука», — отметили в национальном парке.

Множество интересных животных можно встретить на природных территориях Москвы. К их числу относятся заяц-русак, еж, лиса, бобр, серая неясыть, ястреб-перепелятник, длиннохвостая синица и ястреб-тетеревятник.