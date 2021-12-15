Мария Захарова раскритиковала украинский законопроект о двойном гражданстве

Москва, 15 декабря. Украинский законопроект о двойном гражданстве является проявлением худшей практики сегрегации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат раскритиковала идею Киева и задалась вопросом, как международное сообщество могло допустить появление такого проекта на Украине. Ведь это государство постоянно ассоциирует себя с европейскими странами.

«В истории 20 века есть такое понятие, как апартеид. Ведь этот закон — это худшие практики сегрегации, апартеида, это же уродство. Как возможно, чтобы к этому вернулось политическое руководство европейского государства, члена ОБСЕ, страны, которая постоянно ассоциирует себя с ЕС?» — отметила Захарова.

Законопроект внес президент Украины Владимир Зеленский. Лидер страны уточнил, что Киев не может предоставить гражданство всем этническим украинцам из-за того, что некоторые из них живут в недружественных странах.

Ранее Захарова сообщила, что чиновники в этом государстве за деньги оформляют гражданство беженцам с Ближнего Востока. Это делается для их успешного перемещения на территорию Евросоюза, объяснила дипломат.