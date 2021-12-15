Джо Байден заявил о готовности к дальнейшим контактам с Владимиром Путиным

Вашингтон, 15 декабря. Американский президент Джо Байден рассчитывает на дальнейший контакт со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Предыдущие прямые переговоры на уровне глав государств состоялись 7 декабря. Разговор политиков проходил по закрытому каналу связи. Основной темой встречи, которая продлилась два часа, стала ситуация вокруг Украины.

В рамках беседы Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

Как стало известно ранее, российский лидер сообщил председателю КНР Си Цзиньпину об итогах переговоров с Байденом. По его словам, беседа была содержательной и полезной.