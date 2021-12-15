Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 18:08
18:07
Общество
Водители столкнулись с проблемой оплаты парковки в Петербурге из-за сбоя системы
18:05
Происшествия
Экс-начальника ИК-1 в Адыгее осудили за кражу и превышение должностных полномочий
18:05
Весь мир
Лавров призвал к возобновлению прямых переговоров между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО
18:00
Общество
Ассоциация ЖСК Петербурга обвинила коммунальные службы в массовых травмах горожан
17:52
Армия
Ростех досрочно передал ВС РФ боеприпасы для защиты от высокоточного оружия
17:51
Политика
Политолог Копатько назвал проект Зеленского о гражданстве этапом дерусификации Украины
17:48
Происшествия
Отец экс-директора ФБК Жданова может получить три года колонии по делу о мошенничестве
17:48
Общество
Территория у Мариинского театра тонет в кучах грязного снега
17:47
Шоу-бизнес
Лепсу и его жене предстоит поделить недвижимость стоимостью более миллиарда рублей
17:47
Общество
В «МежРегионРазвития» назвали припаркованные машины помехой для уборки улиц в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Джо Байден заявил о готовности к дальнейшим контактам с Владимиром Путиным

Политика
Джо Байден заявил о готовности к дальнейшим контактам с Владимиром Путиным
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 15 декабря. Американский президент Джо Байден рассчитывает на дальнейший контакт со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Предыдущие прямые переговоры на уровне глав государств состоялись 7 декабря. Разговор политиков проходил по закрытому каналу связи. Основной темой встречи, которая продлилась два часа, стала ситуация вокруг Украины.

В рамках беседы Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

Как стало известно ранее, российский лидер сообщил председателю КНР Си Цзиньпину об итогах переговоров с Байденом. По его словам, беседа была содержательной и полезной.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Джо Байден заявил о готовности к дальнейшим контактам с Владимиром Путиным
путин сша байден
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать