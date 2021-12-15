Друг Месси Серхио Агуэро остался без большого футбола из-за проблем с сердцем

Аргентинский футболист Серхио Агуэро перешел в «Барселону» ради своего друга Лионеля Месси, через месяц остался без него, а затем без большого футбола. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал продюсер футбольного YouTube-проекта «Британский стиль с Александром Елагиным», спортивный журналист Виктор Ладненко.

Накануне стало известно, что нападающий сборной Аргентины и испанской «Барселоны» 33-летний Серхио Агуэро завершил профессиональную спортивную карьеру из-за проблем с сердцем. 30 октября футболист почувствовал боли в груди во время матча и был заменен. В ноябре стало известно, что Агуэро пропустит минимум три месяца из-за неважного здоровья. В декабре, посоветовавшись с врачами, Серхио принял тяжелое для себя решение — закончить с футболом. Обладатель Кубка Америки 2021 года не смог сдержать слез, объявляя о своем уходе из спорта.

Футбольный обозреватель Виктор Ладненко в комментарии ФАН отметил, что Серхио Агуэро на пресс-конференции предсказуемо объявил о завершении карьеры.

«Безумно жаль. Ему всего 33 года, еще мог гонять как минимум пару-тройку сезонов на праймовом уровне. Перешел в «Барселону» ради своего друга Лео, а через месяц остался без него. А потом и без большого футбола», — сказал он.

Global Look Press / Daisuke Nakashima

Кроме того, журналист отметил лучшие моменты в карьере аргентинского форварда.

«Банально, но мой главный хайлайт с аргентинцем — тот самый гол «КПР», принесший «Сити» первое спустя за 44 года чемпионство. Так затащить на последних секундах, не свалиться после подката и убойно стрельнуть в момент зашкаливающего пульса — признак величавого царевича. Серхио, это было вулканически!», — восхитился Ладненко.

Global Look Press / Daisuke Nakashima

Серхио Агуэро является лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Сити». Форвард забил 254 гола за английский клуб. В мае нападающий перешел в «Барселону». На счету Агуэро 101 матч в составе сборной Аргентины, в котором он забил 42 гола.

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