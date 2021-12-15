Официальный курс евро и доллара на 16 декабря повышен Центробанком РФ

Москва, 15 декабря. Центробанк на 40,76 копеек повысил официальный курс евро на 16 декабря. Он составит 83,2375 рубля.

Курс доллара на завтра вырос на 38,12 копейки и достиг 73,8510 рубля. Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 39,3 копейки — до 78,0749 рубля.

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич ранее посоветовал россиянам покупать доллары, поскольку курс американской валюты может вырасти до 78 рублей. Евро же, по его прогнозу, до конца года подорожает до 85–86 рублей.

Между тем опрос сервиса SuperJob показал, что 13% респондентов в случае потери источника дохода смогли бы прожить на свои накопления меньше месяца. 43% участников исследования признались, что вообще не имеют сбережений, пишет «ФедералПресс».