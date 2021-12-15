Экс-супруг Бородиной отправился на шоу «Давай поженимся!», чтобы найти новую любовь

Москва, 15 декабря. Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров, стал участником нового выпуска шоу «Давай поженимся!». В финале передачи экс-супруг знаменитости выбрал одну из трех невест.

Омаров отправился на проект, чтобы найти новую любовь. Компанию предпринимателю составили его сын Омар и экс-супруга Алла Воденко, на которой он был женат еще до брака с Бородиной. За сердце бизнесмена боролись три невесты: Алена, Лейла и Ксения.

«Ему нужна девушка, которая пойдет за ним, будет его другом, поддержкой», — отметила Воденко.

В итоге выбор Омарова пал на 26-летнюю Ксению, поскольку она показалась ему «озорной и жизнерадостной». При этом экс-супруг Бородиной успел познакомиться с новой избранницей еще до съемок «Давай поженимся!». Девушка, которая работает редактором программы, готовила бизнесмена к передаче, однако лично они не встречались.

«Мы общались только по телефону, между нам не было видно искр», — пояснил предприниматель.

Prt Scr youtube.com / Давай поженимся!

Сама участница испытывает симпатию к Омарову и считает его достойным мужчиной, несмотря на различные слухи вокруг его персоны. Девушка подчеркнула, что ее не интересуют эти сплетни, передает Teleprogramma.pro.

Курбана Омарова ранее заподозрили в романе с таинственной возлюбленной. После этих слухов Ксения Бородина посмеялась и над бывшим мужем, и над его возможной избранницей.