Санкт-Петербург, 15 декабря. Украинские граждане имеют право самостоятельно определять свою национальность, однако в стране продолжается дискриминация русскоязычной части населения. Ситуацию прокомментировал директор Центра исследований общественных процессов «Эксперт» в Киеве Вячеслав Ковтун.

В рамках эфира Медиагруппы «Патриот» эксперты обсуждали происходящие на территории украинского государства процессы. Участники дискуссии обратили внимание, что киевские власти нервничают, когда граждане Украины вспоминают, что они русские.

Вячеслав Ковтун отметил, что каждый гражданин имеет право на определение своей национальности. В то же время на территории страны существуют «мовные патрули», которые ущемляют права русскоговорящих людей.

«Есть закон, который определяет области использования украинского государственного языка. Они четко определены — это государственные органы, сфера образования. Вам обязаны, когда вы заходите в ресторан или в магазин, отвечать на украинском языке, а дальше в зависимости от того, как вы перейдете на русский, с вами будут разговаривать на русском. Вот за это отвечает языковой омбудсмен. Это ясная и четко очерченная зона его компетенций», — сообщил политолог.

Pr Scr youtube.com / «Кто против?»

Киевский эксперт не считает, что насильственная украинизация как-либо ущемляет права 80% граждан, которые думают по-русски. Политолог также сделал неожиданное заявление о схожести Украины и США.

«Вы знаете, в США 20% населения являются испаноязычными, еще 15% афроамериканцы. И тем не менее никто на испанском языке в государственных судах США не разговаривает», — заключил Ковтун.

Социолог Евгений Копатько ранее указал на деградацию Украины после распада СССР. По его словам, страна за время своей независимости так и не сумела достичь уровня развития 1991 года.