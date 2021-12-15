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Захарова: Россия имеет полное право перемещать воинские соединения на своей территории

Армия
Захарова: Россия имеет полное право перемещать воинские соединения на своей территории
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 15 декабря. Россия имеет полное право перемещать войска на собственной территории по своему усмотрению. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в Ливерпуле состоялась встреча глав МИД стран G7, по итогам которой было опубликовано совместное заявление. В нем говорится о «недопустимости российского вторжения на Украину».

Захарова подчеркнула, что заявление стран «Большой семерки» представляет собой набор стереотипов и основано на ложных данных и оценках.

«Все тот же набор избитых тезисов, клише, обвинений, которые нанизаны на совершенно ложный посыл о неких военных приготовлениях России по отношению к Украине. Неоднократно уже говорили, что на своей суверенной территории мы имеем полное право перемещать воинские соединения по собственному усмотрению, никаких агрессивных намерений у России нет», — пояснила дипломат.

Стоит отметить, что российские власти неоднократно отвергали утверждения западных стран о якобы наличии «агрессивных планов» в отношении Украины. В Москве отмечали, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные заявления являются предлогом для размещения военных сил НАТО вблизи российских границ. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что сообщения западных СМИ о «планах Москвы по вторжению на Украину» являются алармистскими.

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Все новости / Армия / Захарова: Россия имеет полное право перемещать воинские соединения на своей территории
G7 россия захарова войска
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