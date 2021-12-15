Захарова: Россия имеет полное право перемещать воинские соединения на своей территории

Москва, 15 декабря. Россия имеет полное право перемещать войска на собственной территории по своему усмотрению. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в Ливерпуле состоялась встреча глав МИД стран G7, по итогам которой было опубликовано совместное заявление. В нем говорится о «недопустимости российского вторжения на Украину».

Захарова подчеркнула, что заявление стран «Большой семерки» представляет собой набор стереотипов и основано на ложных данных и оценках.

«Все тот же набор избитых тезисов, клише, обвинений, которые нанизаны на совершенно ложный посыл о неких военных приготовлениях России по отношению к Украине. Неоднократно уже говорили, что на своей суверенной территории мы имеем полное право перемещать воинские соединения по собственному усмотрению, никаких агрессивных намерений у России нет», — пояснила дипломат.

Стоит отметить, что российские власти неоднократно отвергали утверждения западных стран о якобы наличии «агрессивных планов» в отношении Украины. В Москве отмечали, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные заявления являются предлогом для размещения военных сил НАТО вблизи российских границ. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что сообщения западных СМИ о «планах Москвы по вторжению на Украину» являются алармистскими.