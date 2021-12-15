Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 18:07
18:05
Происшествия
Экс-начальника ИК-1 в Адыгее осудили за кражу и превышение должностных полномочий
18:05
Весь мир
Лавров призвал к возобновлению прямых переговоров между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО
18:00
Общество
Ассоциация ЖСК Петербурга обвинила коммунальные службы в массовых травмах горожан
17:52
Армия
Ростех досрочно передал ВС РФ боеприпасы для защиты от высокоточного оружия
17:51
Политика
Политолог Копатько назвал проект Зеленского о гражданстве этапом дерусификации Украины
17:48
Происшествия
Отец экс-директора ФБК Жданова может получить три года колонии по делу о мошенничестве
17:48
Общество
Территория у Мариинского театра тонет в кучах грязного снега
17:47
Шоу-бизнес
Лепсу и его жене предстоит поделить недвижимость стоимостью более миллиарда рублей
17:47
Общество
В «МежРегионРазвития» назвали припаркованные машины помехой для уборки улиц в Петербурге
17:45
Политика
МИД России подтвердил готовность оказать помощь в нормализации отношений Армении и Турции
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МИД РФ: Москва осуждает неприемлемый подход Совбеза ООН к вопросам климата и безопасности

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 17:34
Политика
МИД РФ: Москва осуждает неприемлемый подход Совбеза ООН к вопросам климата и безопасности
ФБА «Экономика сегодня»  / 

 

Москва, 15 декабря. Россия, Китай и Индия не разделяют подходы, изложенные в резолюции ООН по климату и безопасности. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Авторами резолюции были Ирландия и Нигер. Они пытались закрепить в документе тематику, которая выходит за пределы мандата Совета Безопасности ООН, сказала дипломат.

«РФ совместно с Индией и Китаем такие подходы не разделяет. Подобные шаги наших партнеров вызывают сожаление, особенно на фоне в целом успешного завершения переговоров в Глазго в ноябре этого года», — добавила Захарова в ходе брифинга.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резолюцию ООН неприемлемой. Она была заблокирована Москвой.

Вернуться назад
Все новости / Политика / МИД РФ: Москва осуждает неприемлемый подход Совбеза ООН к вопросам климата и безопасности
оон захарова резолюция климат
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать