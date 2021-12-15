Москва, 15 декабря. Россия, Китай и Индия не разделяют подходы, изложенные в резолюции ООН по климату и безопасности. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Авторами резолюции были Ирландия и Нигер. Они пытались закрепить в документе тематику, которая выходит за пределы мандата Совета Безопасности ООН, сказала дипломат.

«РФ совместно с Индией и Китаем такие подходы не разделяет. Подобные шаги наших партнеров вызывают сожаление, особенно на фоне в целом успешного завершения переговоров в Глазго в ноябре этого года», — добавила Захарова в ходе брифинга.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резолюцию ООН неприемлемой. Она была заблокирована Москвой.