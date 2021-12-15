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«Спартак» официально объявил об увольнении португальца Витории

Спорт
«Спартак» официально объявил об увольнении португальца Витории
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 15 декабря. Португалец Руй Витория покинул пост главного тренера столичного футбольного клуба «Спартак».

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила на официальном сайте об уходе Руя Витории. Вместе с ним работу в команде завершили ассистенты Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш, а также Вальтер Диаш. Представители столичного клуба поблагодарили португальского тренера «за профессионализм и яркие мгновения» в Лиге Европы УЕФА сезона-2021/22.

Витория возглавлял «Спартак» с мая. Под его руководством столичная команда с первого места вышла в плей-офф Лиги Европы. На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел, занимая девятое место в турнирной таблице. Имя нового тренера «Спартака» пока не называлось. По неофициальным данным, столичный клуб возглавит итальянец Паоло Ваноли.

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отставка спартак увольнение рпл Витория
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