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Владимир Путин поручил ускорить процессы укрепления первичного звена здравоохранения

Общество
Владимир Путин поручил ускорить процессы укрепления первичного звена здравоохранения
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 15 декабря. Президент России Владимир Путин потребовал активизировать усилия по реализации программы по модернизации первичного звена здравоохранения.

Глава государства указал, что граждане страны дали довольно скромную оценку ситуации в первичном звене медицины. Такое заявление Путин сделал на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Если мы так же, как и в других сферах, что-то растянем, вовремя не сделаем, то потом потребуются дополнительные деньги, чтобы не только достичь нужного нам уровня в сфере эффективной работы первичного звена здравоохранения, но и закрывать дыры, которые за это время возникли», — отметил российский лидер.

Он отметил, что программа модернизации первичного звена в стране — это очевидный приоритет в работе властей на всех уровнях. Путин добавил, что нужно определиться с индексацией средств и сдвинуть выделение финансирования «немножко влево».

В столичном Экспоцентре в начале декабря состоялся первый междисциплинарный форум «Медицина молодая». Площадка объединила молодых ученых-медиков, экспертов в здравоохранении, а также политиков и выдающихся врачей России.

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путин минздрав здравоохранение
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