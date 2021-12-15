Путин заявил, что запомнит фамилию отвечающего за ликвидацию свалок в России чиновника

Москва, 15 декабря. Российский лидер Владимир Путин пообещал запомнить фамилию чиновника, который отвечает за ликвидацию свалок в городах страны.

Глава Министерства природы РФ Александр Козлов назвал таким человеком своего заместителя Мурада Керимова. Именно он, по словам министра, несет персональную ответственность за результаты работы по ликвидации свалок.

«Хорошо, я услышал эту фамилию», — заключил российский лидер на заседании Совета по нацпроектам.

Путин также удивился несвоевременной ликвидации мусорных полигонов. Глава государства подчеркнул, что к концу 2023 года необходимо уничтожить 111 свалок, расположенных в границах российских населенных пунктов.