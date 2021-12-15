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Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с Сандро Шварцем

Спорт
Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с Сандро Шварцем
Global Look Press  /  Frank Rumpenhorst

Москва, 15 декабря. Главный тренер столичного футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц продлил контракт с бело-голубыми до 2024 года.

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила в социальных сетях о продлении до 2024 года соглашения с немецким тренером Шварцем. Срок предыдущего контракта специалиста был рассчитан до окончания сезона-2021/2022.

Шварц возглавил «Динамо» в октябре прошлого года. До этого он тренировал немецкий «Майнц». Столичный клуб ушел на перерыв в РПЛ на втором месте. В 18 матчах «Динамо» набрало 36 очков, пишет RT.

В последней встрече первой части чемпионата России по футболу сезона-2021/2022 «Динамо» сыграло вничью с петербургским «Зенитом». Матч в Москве завершился со счетом 1:1.

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