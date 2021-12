Количество умерших от COVID-19 в США превысило 800 тысяч человек

Вашингтон, 15 декабря. Число погибших от COVID-19 в США превысило 800 тысяч человек. Об этом со ссылкой на университет Джона Хопкинса сообщает агентство Associated Press.

В то же время считается, что реальное число погибших значительно выше из-за случаев COVID-19, которые не были диагностированы или были скрыты. Отмечается, что при сохранении существующих тенденций, к 1 марта в США жертвами пандемии станут более 880 тысяч человек.

#GTGraphic: The #US #COVID19 death toll surpassed 800,000 on Dec 14.

In US:

1 in every 6.5 Americans were diagnosed with COVID-19; 1 in every 412 died from it.

In China:

The numbers are 1 in 11,168 and 1 in 253,334, respectively. pic.twitter.com/yFrCRFj1Bv