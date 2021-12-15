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Количество умерших от COVID-19 в США превысило 800 тысяч человек

Весь мир
Количество умерших от COVID-19 в США превысило 800 тысяч человек
Global Look Press  /  US Army / via Globallookpress.com

Вашингтон, 15 декабря. Число погибших от COVID-19 в США превысило 800 тысяч человек. Об этом со ссылкой на университет Джона Хопкинса сообщает агентство Associated Press.

В то же время считается, что реальное число погибших значительно выше из-за случаев COVID-19, которые не были диагностированы или были скрыты. Отмечается, что при сохранении существующих тенденций, к 1 марта в США жертвами пандемии станут более 880 тысяч человек.

Президент США Джо Байден отметил эту «трагическую веху». Он снова призвал непривитых американцев сделать прививки себе и своим детям и призвал вакцинированных пройти ревакцинацию.

«Я призываю всех американцев: исполняйте свой патриотический долг, чтобы обеспечить безопасность нашей страны, защитить себя и тех, кто вас окружает, и почтить память всех тех, кого мы потеряли. Сейчас самое время», — сказал он.

Эксперты в области здравоохранения жалуются на то, что многие случаи смерти в Соединенных Штатах можно было предотвратить с помощью вакцины, которая стала доступна год назад. В настоящее время более 60% населения или около 200 миллионов американцев полностью вакцинированы. Это значительно меньше того количества, которое, по мнению ученых, необходимо для того, чтобы сдержать вирус.

Доктор Крис Бейрер, эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения Блумберга Джона Хопкинса напомнил, что весной 2020 года в одном из наихудших сценариев в США прогнозировалось свыше 240 тысяч смертей.

«Сейчас мы превысили это число в три раза. И я думаю, будет справедливо сказать, что мы все еще не вышли из этой ситуации», — отметил он.

Согласно официальной статистике, в Соединенных Штатах зарегистрировано самое большое число жертв среди всех стран мира. На долю США приходится примерно 15% из 5,3 миллиона случаев смерти от коронавируса. При этом в США проживает около 4% населения Земли.

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сша covid-19
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