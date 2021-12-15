Количество умерших от COVID-19 в США превысило 800 тысяч человек

Вашингтон, 15 декабря. Число погибших от COVID-19 в США превысило 800 тысяч человек. Об этом со ссылкой на университет Джона Хопкинса сообщает агентство Associated Press.

В то же время считается, что реальное число погибших значительно выше из-за случаев COVID-19, которые не были диагностированы или были скрыты. Отмечается, что при сохранении существующих тенденций, к 1 марта в США жертвами пандемии станут более 880 тысяч человек.

#GTGraphic: The #US #COVID19 death toll surpassed 800,000 on Dec 14.

In US:

1 in every 6.5 Americans were diagnosed with COVID-19; 1 in every 412 died from it.

In China:

The numbers are 1 in 11,168 and 1 in 253,334, respectively. pic.twitter.com/yFrCRFj1Bv — Global Times (@globaltimesnews) December 15, 2021

Президент США Джо Байден отметил эту «трагическую веху». Он снова призвал непривитых американцев сделать прививки себе и своим детям и призвал вакцинированных пройти ревакцинацию.

«Я призываю всех американцев: исполняйте свой патриотический долг, чтобы обеспечить безопасность нашей страны, защитить себя и тех, кто вас окружает, и почтить память всех тех, кого мы потеряли. Сейчас самое время», — сказал он.

Эксперты в области здравоохранения жалуются на то, что многие случаи смерти в Соединенных Штатах можно было предотвратить с помощью вакцины, которая стала доступна год назад. В настоящее время более 60% населения или около 200 миллионов американцев полностью вакцинированы. Это значительно меньше того количества, которое, по мнению ученых, необходимо для того, чтобы сдержать вирус.

#GTGraphic: The #US #COVID19 death toll surpassed 800,000 on Dec 14.

In US:

1 in every 6.5 Americans were diagnosed with COVID-19; 1 in every 412 died from it.

In China:

The numbers are 1 in 11,168 and 1 in 253,334, respectively. pic.twitter.com/yFrCRFj1Bv — Global Times (@globaltimesnews) December 15, 2021

Доктор Крис Бейрер, эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения Блумберга Джона Хопкинса напомнил, что весной 2020 года в одном из наихудших сценариев в США прогнозировалось свыше 240 тысяч смертей.

«Сейчас мы превысили это число в три раза. И я думаю, будет справедливо сказать, что мы все еще не вышли из этой ситуации», — отметил он.

Согласно официальной статистике, в Соединенных Штатах зарегистрировано самое большое число жертв среди всех стран мира. На долю США приходится примерно 15% из 5,3 миллиона случаев смерти от коронавируса. При этом в США проживает около 4% населения Земли.