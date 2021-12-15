Козак и помощник госсекретаря США Донфрид договорились продолжить диалог по Донбассу

Москва, 15 декабря. Заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак и помощник госсекретаря США Карен Донфрид договорились продолжать диалог по реализации Минских соглашений.

Они учтут позицию США о предоставлении Донбассу особого статуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Более подробное содержание переговоров пока неизвестно.

«Стороны договорились продолжить взаимодействие по имплементации минских соглашений с учетом заявленной президентом США Джо Байденом на женевском саммите позиции о необходимости обязательного предоставления Донбассу особого статусу для завершения конфликта», — сообщил собеседник агентства.

Встреча Дмитрия Козака и Карен Донфрид прошла в Москве 15 декабря. Она длилась больше двух часов.