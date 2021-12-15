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Лукашенко пообещал по-новому выстроить Белоруссию после принятия поправок в конституцию

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 16:45
Политика
Лукашенко пообещал по-новому выстроить Белоруссию после принятия поправок в конституцию
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 15 декабря. После одобрения на референдуме поправок в Конституцию Белоруссии придется проделать трудоемкую работу, заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, предстоит «перелопатить сотни нормативно-правовых актов», а также заново выстроить государство в плане организации. К соответствующей деятельности будут привлечены кабинет министров, губернаторы и председатели горисполкомов, добавил белорусский лидер.

«Это моя важнейшая задача как президента. За меня никто эти вопросы не решит», — сказал Лукашенко.

Ранее стало известно о желании главы Белоруссии посетить Крым. Он отметил, что планирует начать свой визит с посещения Севастополя. Также Лукашенко уточнил, что договорился о поездке с российским коллегой Владимиром Путиным.

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Все новости / Политика / Лукашенко пообещал по-новому выстроить Белоруссию после принятия поправок в конституцию
белоруссия лукашенко конституция поправки
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