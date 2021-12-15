Лукашенко пообещал по-новому выстроить Белоруссию после принятия поправок в конституцию

Минск, 15 декабря. После одобрения на референдуме поправок в Конституцию Белоруссии придется проделать трудоемкую работу, заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, предстоит «перелопатить сотни нормативно-правовых актов», а также заново выстроить государство в плане организации. К соответствующей деятельности будут привлечены кабинет министров, губернаторы и председатели горисполкомов, добавил белорусский лидер.

«Это моя важнейшая задача как президента. За меня никто эти вопросы не решит», — сказал Лукашенко.

Ранее стало известно о желании главы Белоруссии посетить Крым. Он отметил, что планирует начать свой визит с посещения Севастополя. Также Лукашенко уточнил, что договорился о поездке с российским коллегой Владимиром Путиным.