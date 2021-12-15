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Социолог Копатько указал на деградацию Украины после распада СССР

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 16:49
Политика
Социолог Копатько указал на деградацию Украины после распада СССР
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 15 декабря. Украина за время своей независимости так и не сумела достичь уровня развития 1991 года. Об этом заявил политический эксперт и социолог Евгений Копатько.

В рамках эфира Медиагруппы «Патриот» эксперты обсудили высказывание киевского политика Юлии Тимошенко, которая отметила, что Украина стала последней по ВВП страной в Европе, хотя на момент распада СССР она была одной из самых развитых республик.

Евгений Копатько напомнил, что украинское государство в свое время отличалось самым высоким интеллектуальным потенциалом. В Донецке было порядка 23% населения, имеющего высшее образование. Если сравнивать с Польшей, то там в конце 90-х было только 7% образованных граждан.

Социолог Копатько указал на деградацию Украины после распада СССР
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Что касается слов Юлии Тимошенко, то она прекрасно знает, о чем говорит. Украина действительно стремительно деградирует.

«То, что она там с тревогой говорит, она один из активных участников политического процесса. Юлия Владимировна об этих вещах хорошо знает. Хочу сказать, что да, Украина так и не достигла, и Молдова тоже, уровня 91-го года. Все перешли этот барьер, Украина не перешла, деградация правда есть, потеря населения правда есть, деиндустриализация уже случилась по факту. Но люди живут, и люди все дальше удаляются от России — вот это проблема. Это проблема не для России, не для Украины, это проблема внутренней жизни, что мы становимся чужими», — отметил эксперт.

ООН ранее сообщила о критических показателях вымирания граждан на Украине. Население страны может уменьшиться до 35 млн человек уже к 2050 году.

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украина ссср тимошенко
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