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Разлив нефти в Аргентине настроил экоактивистов против местных властей

Общество

В аргентинской провинции Рио-Негро возник очаг экологической катастрофы. На ее территории произошел разлив нефти.

Эксперты заявили, что причиной случившегося могла стать неисправность 16-дюймовой трубы, принадлежавшей местной энергетической компании. Сейчас правительственные структуры пытаются оценить масштаб ущерба.

«По оценкам органов управления окружающей средой и изменением климата Рио-Негро, пострадали два гектара. Однако географ из Национального университета Комахуэ в Неукене Хавьер Гроссо считает, что площадь загрязнения составляет как минимум четыре гектара. Это вдвое больше, чем заявляет правительство», — рассказывает экоактивист Эстебан Мартин.

Место происшествия уже посетил министр энергетики Аргентины Дарио Мартинес. Он провел встречу с представителями причастных к инциденту компаний для обсуждения совместной работы по ликвидации последствий разлива.

«Ответственность лежит на операторе нефтепровода и различных ведомствах, которые поощряют его деятельность. В настоящее время разрабатывается новый закон, чтобы установить еще больше льгот для нефтяных компаний», — возмущен Мартин.

Специалистам удалось локализовать разлив. В результате происшествия никто не пострадал. 

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Все новости / Общество / Разлив нефти в Аргентине настроил экоактивистов против местных властей
аргентина разлив нефти природа экологическая катастрофа экоактивисты
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