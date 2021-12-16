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«ФАН повсюду»: противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Часть 2

Весь мир
«ФАН повсюду»: противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Часть 2
Global Look Press  /  Vuk Valcic, Li Xueren, Leigh Vogel - Pool via CNP

Китай заявил о готовности присоединиться к договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии. Таким образом Пекин рассчитывает привлечь на свою сторону азиатские страны, обеспокоенные передачей Австралии атомных подводных лодок в рамках оборонного альянса AUKUS. США в свою очередь предлагают создать новую экономическую структуру в Индо-Тихоокеанском регионе. С этой целью Вашингтон развил беспрецедентную дипломатическую активность, присылая своих высокопоставленных представителей почти каждую неделю.

Зачем американцам увеличивать военное присутствие в ЮВА? Хотят ли США разрешить кризис в Мьянме? Для чего Пекин построил железную дорогу в Лаосе? И почему Китай обвиняет Запад в предвзятом отношении к другим цивилизациям? Борьбу между США и Китаем за влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе обсуждаем в подкасте «ФАН повсюду» вместе с автором Telegram-канала «Lu Man: Взгляд на Восток».

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В выпуске:

Какую альтернативу соглашениям о свободной торговле хотят предложить США своим партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе?

Почему в АТР не доверяют американцам и как Вашингтон пытается это исправить?

Зачем заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн посещал с визитом Таиланд?

Как США могут использовать кризис в Мьянме в противостоянии с Китаем?

Какими инициативами Китай переманивает на свою сторону страны АСЕАН?

Какое заявление в адрес США сделала КНР на Балийском демократическом форуме?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеSpotifyВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.
Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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Все новости / Весь мир / «ФАН повсюду»: противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Часть 2
сша китай мьянма атр lu man
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