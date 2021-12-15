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Госдума расширила действие закона о санкциях против иностранцев

Общество
Госдума расширила действие закона о санкциях против иностранцев
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 15 декабря. Депутаты Госдумы приняли в I чтении законопроект о возможности введения санкций против иностранных граждан, нарушивших права россиян.

Новыми поправками предлагается расширить действие закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», который был введен в силу в 2012 году. Согласно нему рестрикции можно применить только против подданных США.

«Учитывая, что нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев», — отмечается в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Светлана Бессараб высказалась в поддержку прав работников. Она заявила о необходимости внесения поправок в Трудовой кодекс РФ.

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