Битва двух столиц: Петербург утопает в снегу и завалах, а в Москве чистые улицы и тротуары

В Санкт-Петербурге работает в 60 раз меньше дворников и в 10 — техники по уборке улиц от снега, чем в Москве. Почему Северная столица утопает в снегу и завалах, а в златоглавой чистые улицы и тротуары — в материале ФАН.

С 30 ноября в Санкт-Петербург пришла зима. Снег кружил и падал практически каждый день, заставляя радоваться детей и взрослых, но стал настоящим вызовом для коммунальщиков, а позже — и для жителей Северной столицы. Оказалось, что мегаполис не может справиться со стихией. Это признают даже местные власти. Государственная жилищная инспекция Санкт‑Петербурга отчиталась, что по итогам выборочных осмотров с начала снегопадов жилищными инспекторами проверено 2190 многоквартирных домов, нарушения правил зимней уборки выявлены в каждом третьем дворе. Кроме того, в отношении правонарушителей возбуждено 89 административных дел на общую сумму штрафных санкций свыше 17 млн рублей.

Федеральное агентство новостей /

В свою очередь, Москва вновь показала Санкт-Петербургу положительный пример и то, как необходимо убирать улицы от снега, не доводя ситуацию до критической. Например, вчерашний снегопад никак не сказался на движении в столице. А все из-за того, что там практически сразу начали убирать снег. На улицы города вышло 10 тыс. единиц техники и более 70 тыс. специалистов.

Федеральное агентство новостей /

А что с Санкт-Петербургом? Увы, он не может похвастаться тем, что смог мобилизовать такое количество сил. В среду улицы города убирают 1114 единиц техники и 1220 работников ручного труда. Как оказалось, в Санкт-Петербурге работает в 60 раз меньше дворников и в 10 — техники по уборке снега, чем в Москве.