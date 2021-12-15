Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 18:06
18:05
Происшествия
Экс-начальника ИК-1 в Адыгее осудили за кражу и превышение должностных полномочий
18:05
Весь мир
Лавров призвал к возобновлению прямых переговоров между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО
18:00
Общество
Ассоциация ЖСК Петербурга обвинила коммунальные службы в массовых травмах горожан
17:52
Армия
Ростех досрочно передал ВС РФ боеприпасы для защиты от высокоточного оружия
17:51
Политика
Политолог Копатько назвал проект Зеленского о гражданстве этапом дерусификации Украины
17:48
Происшествия
Отец экс-директора ФБК Жданова может получить три года колонии по делу о мошенничестве
17:48
Общество
Территория у Мариинского театра тонет в кучах грязного снега
17:47
Шоу-бизнес
Лепсу и его жене предстоит поделить недвижимость стоимостью более миллиарда рублей
17:47
Общество
В «МежРегионРазвития» назвали припаркованные машины помехой для уборки улиц в Петербурге
17:45
Политика
МИД России подтвердил готовность оказать помощь в нормализации отношений Армении и Турции
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Битва двух столиц: Петербург утопает в снегу и завалах, а в Москве чистые улицы и тротуары

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 17:02
Общество
Битва двух столиц: Петербург утопает в снегу и завалах, а в Москве чистые улицы и тротуары
Федеральное агентство новостей  / 

В Санкт-Петербурге работает в 60 раз меньше дворников и в 10 — техники по уборке улиц от снега, чем в Москве. Почему Северная столица утопает в снегу и завалах, а в златоглавой чистые улицы и тротуары — в материале ФАН.

С 30 ноября в Санкт-Петербург пришла зима. Снег кружил и падал практически каждый день, заставляя радоваться детей и взрослых, но стал настоящим вызовом для коммунальщиков, а позже — и для жителей Северной столицы. Оказалось, что мегаполис не может справиться со стихией. Это признают даже местные власти. Государственная жилищная инспекция Санкт‑Петербурга отчиталась, что по итогам выборочных осмотров с начала снегопадов жилищными инспекторами проверено 2190 многоквартирных домов, нарушения правил зимней уборки выявлены в каждом третьем дворе. Кроме того, в отношении правонарушителей возбуждено 89 административных дел на общую сумму штрафных санкций свыше 17 млн рублей.

Битва двух столиц: Петербург утопает в снегу и завалах, а в Москве чистые улицы и тротуары
Федеральное агентство новостей /

В свою очередь, Москва вновь показала Санкт-Петербургу положительный пример и то, как необходимо убирать улицы от снега, не доводя ситуацию до критической. Например, вчерашний снегопад никак не сказался на движении в столице. А все из-за того, что там практически сразу начали убирать снег. На улицы города вышло 10 тыс. единиц техники и более 70 тыс. специалистов.

Битва двух столиц: Петербург утопает в снегу и завалах, а в Москве чистые улицы и тротуары
Федеральное агентство новостей /

А что с Санкт-Петербургом? Увы, он не может похвастаться тем, что смог мобилизовать такое количество сил. В среду улицы города убирают 1114 единиц техники и 1220 работников ручного труда. Как оказалось, в Санкт-Петербурге работает в 60 раз меньше дворников и в 10 — техники по уборке снега, чем в Москве.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Битва двух столиц: Петербург утопает в снегу и завалах, а в Москве чистые улицы и тротуары
москва санкт-петербург снег уборка снега коммунальщики
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать