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Захарова: страны НАТО продолжают наращивать поставки вооружений на Украину

Армия
Захарова: страны НАТО продолжают наращивать поставки вооружений на Украину
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 15 декабря. Страны-члены НАТО продолжают наращивать поставки вооружений на Украину, что вызывает серьезное беспокойство. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, с 2014 года США оказали Киеву военную помощь на 2,5 миллиарда долларов. Кроме того, недавно Вашингтон поставил Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin. При этом в 2022 году США предусмотрели 300 миллионов долларов на поставки вооружения для ВСУ.

«Страны НАТО наращивают поставки на Украину вооружений, тренируют ее военнослужащих, но делают это не в целях некой мифической задачи по поддержанию стабильности и безопасности, а для того, чтобы просто, подливая масла в огонь, придавать еще больший масштаб идущей в стране гражданской войне», — пояснила дипломат.

Ранее Мария Захарова отмечала, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса. Кроме того, российская сторона получает информацию об использовании украинскими военными запрещенных Минскими соглашениями вооружений, которые Киеву поставляют страны НАТО.

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