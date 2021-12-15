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Депутат Госдумы Швыткин назвал прагматичным отказ стран ЕС от санкций против России

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 16:33
Политика
Депутат Госдумы Швыткин назвал прагматичным отказ стран ЕС от санкций против России
из личного архива  /  Юрий Швыткин

Москва, 15 декабря. Страны Европейского союза, выступающие против введения антироссийских санкций, поступают прагматично, поскольку осознают, что нападки на Москву ничем не аргументированы, искусственны и непредсказуемы, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Российский политик отреагировал на статью издания Bloomberg о том, что некоторые европейские страны не поддерживают введение санкций против России из-за ситуации вокруг Украины.

«Они понимают, что Россия сегодня мощная держава, обладающая соответствующим экономическим потенциалом и поддержание на должном уровне, конструктивном уровне отношений с нашим государством будет идти во благо этих стран», — сказал депутат.

Юрий Швыткин подчеркнул, что страны ЕС, выступающие против рестрикций, понимают, что именно украинские власти организовывают провокации, а так называемая «российская агрессия» — надуманна.

Как стало известно ранее, немецкий политик Фридрих Мерц призвал ЕС ввести санкции против России из-за Украины.

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санкции украина евросоюз госдума
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