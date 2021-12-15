Депутат Госдумы Швыткин назвал прагматичным отказ стран ЕС от санкций против России

Москва, 15 декабря. Страны Европейского союза, выступающие против введения антироссийских санкций, поступают прагматично, поскольку осознают, что нападки на Москву ничем не аргументированы, искусственны и непредсказуемы, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Российский политик отреагировал на статью издания Bloomberg о том, что некоторые европейские страны не поддерживают введение санкций против России из-за ситуации вокруг Украины.

«Они понимают, что Россия сегодня мощная держава, обладающая соответствующим экономическим потенциалом и поддержание на должном уровне, конструктивном уровне отношений с нашим государством будет идти во благо этих стран», — сказал депутат.

Юрий Швыткин подчеркнул, что страны ЕС, выступающие против рестрикций, понимают, что именно украинские власти организовывают провокации, а так называемая «российская агрессия» — надуманна.

Как стало известно ранее, немецкий политик Фридрих Мерц призвал ЕС ввести санкции против России из-за Украины.