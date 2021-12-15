Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 16:37
16:35
Общество
Заносит на каждом повороте: блогерша оправдала дрифт в центре Петербурга плохо убранным снегом
16:34
Общество
Путин потребовал энергичнее использовать данные пандемией возможности для развития туризма
16:34
Политика
Политолог Киреев: Венгрия с реваншистским настроением смотрит на современную Украину
16:31
Общество
Водитель из Бурятии спас жизнь замерзавшему новорожденному теленку
16:30
Армия
Захарова: страны НАТО продолжают наращивать поставки вооружений на Украину
16:28
Политика
Депутат Госдумы Швыткин назвал прагматичным отказ стран ЕС от санкций против России
16:27
Общество
Путин выразил удивление из-за несвоевременной ликвидации свалок в границах городов России
16:27
Происшествия
Самолеты рейса Москва — Симферополь приземлились в Краснодаре из-за тумана
16:26
Политика
Путин и Си Цзиньпин посчитали «Саммит за демократию» контрпродуктивным
16:24
Происшествия
ВККС дала согласие на возбуждение дела в отношении кубанской экс-судьи Хахалевой
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин выразил удивление из-за несвоевременной ликвидации свалок в границах городов России

Общество
Путин выразил удивление из-за несвоевременной ликвидации свалок в границах городов России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 15 декабря. Президент России Владимир Путин был удивлен, что ликвидация свалок в пределах городов России проходит несвоевременно.

Глава государства отметил, что необходимо уничтожить 111 свалок к концу 2023 года, расположенные в границах российских городов, а по 104 отсутствует проектная документация. К концу 2024 необходимо ликвидировать 191 свалку, из этого числа 111 должны быть уничтожены к 2023 году.Глава государства также потребовал назвать фамилию того, кто персонально отвечает за ликвидацию свалок в России.

«Но насколько мне известно, по 104 свалкам отсутствует проектная документация на их ликвидацию... срок ликвидации крупных свалок в среднем занимает не менее двух лет», — сообщил Владимир Владимирович.

Данное заявление президент России сделал на заседании Совета по нацпроектам. Путин назначил главе Минприроды Александру Козлову доложить, как в регионах страны идет работы в этом направлении.

Первый легальный мусорный полигон появится в столице Дагестана. Все остальные несанкционированные свалки ликвидируют до конца 2024 года.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Путин выразил удивление из-за несвоевременной ликвидации свалок в границах городов России
путин свалки ликвидация
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать