Путин выразил удивление из-за несвоевременной ликвидации свалок в границах городов России

Москва, 15 декабря. Президент России Владимир Путин был удивлен, что ликвидация свалок в пределах городов России проходит несвоевременно.

Глава государства отметил, что необходимо уничтожить 111 свалок к концу 2023 года, расположенные в границах российских городов, а по 104 отсутствует проектная документация. К концу 2024 необходимо ликвидировать 191 свалку, из этого числа 111 должны быть уничтожены к 2023 году.Глава государства также потребовал назвать фамилию того, кто персонально отвечает за ликвидацию свалок в России.

«Но насколько мне известно, по 104 свалкам отсутствует проектная документация на их ликвидацию... срок ликвидации крупных свалок в среднем занимает не менее двух лет», — сообщил Владимир Владимирович.

Данное заявление президент России сделал на заседании Совета по нацпроектам. Путин назначил главе Минприроды Александру Козлову доложить, как в регионах страны идет работы в этом направлении.

Первый легальный мусорный полигон появится в столице Дагестана. Все остальные несанкционированные свалки ликвидируют до конца 2024 года.