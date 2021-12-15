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Путин и Си Цзиньпин посчитали «Саммит за демократию» контрпродуктивным

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 16:34
Политика
Путин и Си Цзиньпин посчитали «Саммит за демократию» контрпродуктивным
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 15 декабря. Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин обсудили «Саммит за демократию», который организовали США. Об этом сообщил помощник российского лидер Юрий Ушаков.

По его словам, онлайн-встреча лидеров была очень позитивной. Стороны констатировали беспрецедентный уровень отношений между Москвой и Пекином.

«Это разговор двух коллег, двух друзей, руководителей двух великих дружественных государств», — сказал Ушаков.

Стороны обсудили «Саммит за демократию». Они сошлись во мнении, что соответствующее мероприятие является контрпродуктивным. Кроме того, инициатива американской стороны насаждает новые разделительные линии.

Ранее Юрий Ушаков заявил, что Россия и США долгое время не смогут урегулировать двусторонние отношения. Однако Москва не исключает личную встречу Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом на нейтральной территории.

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