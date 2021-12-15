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Генерал Лапин: в 2021 году войска ЦВО получили 25 тысяч единиц нового стрелкового оружия

Армия
Генерал Лапин: в 2021 году войска ЦВО получили 25 тысяч единиц нового стрелкового оружия
facebook.com  /  Минобороны РФ

Москва, 15 декабря. Более 25 тысяч единиц современного стрелкового оружия поступили в соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

По его словам, современные образцы вооружения пришли на замену автоматам, пулеметам и снайперским винтовкам более ранних модификаций.

«Среди них автоматы АК-12, модернизированные образцы бесшумного вооружения "Вал" и "Винторез", снайперские винтовки различного калибра, новейшие автоматы "Корд" и крупнокалиберные пулеметы», — пояснил Лапин.

Ранее стало известно, что партия из 30 модернизированных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками поступила на вооружение 201-й российской базы в Таджикистане. Машины оснащены новыми двигателями, а также комплексами пассивной и активной защиты.

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Все новости / Армия / Генерал Лапин: в 2021 году войска ЦВО получили 25 тысяч единиц нового стрелкового оружия
россия цво оружие армия лапин
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