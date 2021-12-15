Власти Вашингтона подали иск против ультраправых «Гордых парней» и «Хранителей клятвы»

Вашингтон, 15 декабря. Федеральный округ Колумбия подал гражданский иск с требованием суровых финансовых санкций против крайне правых групп Proud Boys и Oath Keepers за их роль в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Washington, D.C., sues Proud Boys, Oath Keepers over deadly attack on Capitol https://t.co/76NG7LoNTe — Steven Harp (@StevenHarp_) December 15, 2021

В иске, который был подан генеральным прокурором округа Колумбия Карлом Расином, фигурируют имена десятков членов групп, многим из которых уже предъявлены уголовные обвинения за участие в штурме здания Капитолия во время заседания Конгресса для утверждения результатов президентских выборов 2020 года.

«Наше намерение состоит в том, чтобы привлечь этих жестоких бандитов и группы ненависти к ответственности и получить каждый пенни ущерба, который мы можем.“Если так случится, что мы их обанкротим, то это хороший день», — заявил Расин.

D.C. attorney general sues Proud Boys, Oath Keepers Jan. 6 attack. goal is to unravel financing behind the groups and secure “full restitution and recompense” for city of Washington, which has incurred huge costs for treating hundreds of injured officers. https://t.co/Mrh45S4pVk — Lynn Deborah ✡️ ???? ???? (@lynn180_lynn) December 15, 2021

В качестве законодательной основы иска приводится закон 1871 года, известный как Закон о Ку-клукс-клане. Это же законодательство было использовано для вынесения приговора в отношении организаторов консервативного митинга, который прошел в 2017 году в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. Тогда один человек был убит после того, как один из их сторонников въехал на своей машине в толпу людей, митинговавших против проведения консервативной акции. Организаторы митинга были приговорены к выплате крупного штрафа в размере 26 млн долларов.

Global Look Press / Lev Radin / Keystone Press Agency

Иск был подан после того, как Министерство юстиции предъявило обвинения еще трем членам Proud Boys из Пенсильвании из-за их предполагаемой роли в беспорядках. Исайя Гиддингс и Фридом Ви из Филадельфии и Брайан Хилион из Верхнего Дарби, обвиняются в сотрудничестве с другим членом Proud Boys, Захарием Релом, который был арестован в марте, с целью проникновения в Капитолий.

Делегат округа Колумбия Элеонора Холмс Нортон заявила, что иск призван обеспечить дополнительное финансирование для поддержки полицейских округа Колумбия, пострадавших при защите здания Капитолия, и послужить предупреждением экстремистским группам.

«Им придется потратить деньги, чтобы защитить себя. Даже если мы не получим ни пенни в качестве компенсации, сдерживающий эффект этого судебного процесса будет говорить: «Будьте готовы потратить деньги, чтобы защитить себя, потому что мы придем за вами»», — сказала она.

Правые группы попали под прицел американского правосудия после событий 6 января 2021 года, когда группа сторонников экс-президента Дональда Трампа проникла в здание Капитолия, чтобы сорвать заседание Конгресса, на котором, как ожидалось, Джо Байден должен был быть объявлен победителем президентской гонки. На этот шаг сторонники Трампа решились из-за многочисленных сообщений о фальсификациях в ходе голосования, которые в итоге привели к победе Джо Байдена.

Федеральное агентство новостей /

К настоящему времени по делу о штурме Капитолия было арестовано более 600 человек, большинству из которых предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и незаконном проникновении. В то же время следствию не удалось доказать причастность Дональда Трампа или членов его ближайшего окружения к организации беспорядков и попытке захватить власть.