Власти Вашингтона подали иск против ультраправых «Гордых парней» и «Хранителей клятвы»

Вашингтон, 15 декабря. Федеральный округ Колумбия подал гражданский иск с требованием суровых финансовых санкций против крайне правых групп Proud Boys и Oath Keepers за их роль в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

В иске, который был подан генеральным прокурором округа Колумбия Карлом Расином, фигурируют имена десятков членов групп, многим из которых уже предъявлены уголовные обвинения за участие в штурме здания Капитолия во время заседания Конгресса для утверждения результатов президентских выборов 2020 года.

D.C. attorney general sues Proud Boys, Oath Keepers Jan. 6 attack. goal is to unravel financing behind the groups and secure “full restitution and recompense” for city of Washington, which has incurred huge costs for treating hundreds of injured officers. https://t.co/Mrh45S4pVk