Триполи, 15 декабря. Турция приказала сирийским наемникам, находящимся в Ливии, выйти из отпусков и приостановить процесс по вывозу боевиков из страны. Об этом сообщили источники Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR).

Согласно данным, лидеры группировок проинформированы о том, что каникулы и возвращение комбатантов на родину возобновятся после завершения плебисцита. Всеобщие выборы запланированы на 24 декабря.

Правозащитная организация в очередной раз призвала к немедленному выводу всех сирийцев с ливийских земель. В заявлении организации отмечено, что наемники стали орудием в руках турецкого правительства, которое препятствует политическому урегулированию в стране.

Директор SOHR Рами Абдель Рахман ранее говорил о присутствии на территории североафриканского государства порядка 18 тысяч боевиков. Анкара продолжает их перебрасывать в преддверии выборов, несмотря на требования международного сообщества эвакуировать все иностранные войска.

Наращивание турецкого контингента происходит при поддержке ливийских «Братьев-мусульман» (организация, запрещенная в РФ). Глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри, известный пособник экстремизма, прикрывает действия Турции.