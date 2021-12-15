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Представитель Григория Лепса опроверг сообщения о госпитализации певца

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 16:14
Общество
Представитель Григория Лепса опроверг сообщения о госпитализации певца
Global Look Press  /  Павел Кашаев

Москва, 15 декабря. Известный певец Григорий Лепс не попадал в больницу и находится дома, где готовится к выступлению. Об этом сообщил PR-директор исполнителя Владимир Урюпин.

Ранее в СМИ появилась информация, что артист якобы дважды обращался к медикам за последнюю неделю, а после второго визита его госпитализировали. Однако Урюпин опроверг подобные сообщения в комментарии агентству городских новостей «Москва».

«Это полная глупость. Григорий Лепс в полном здравии находится дома и готовится к концерту, который состоится в это воскресенье в «Крокус Сити Холл»», — заявил представитель певца.

СМИ писали, что исполнитель будто бы оказался в медицинском учреждении из-за психологических проблем, передает «Вечерняя Москва». Артисту якобы выписали сильнодействующие препараты и порекомендовали лечиться в специализированной клинике.

Григорий Лепс переживает непростой период в личной жизни — знаменитый певец разводится со своей женой Анной Шаплыковой. После расторжения брака ей может достаться огромное состояние.

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госпитализация певец лепс
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