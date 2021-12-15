Матвиенко заявила о попытке главы Минпросвещения России надавить на Совет Федерации

Москва, 15 декабря. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Министерства просвещения Сергея Кравцова за то, что тот попытался продавить принятие поправок в закон «Об образовании».

Представитель Верхней палаты парламента заявила, что Кравцов проявил недопустимое поведение, нехарактерное для руководителя подобного уровня. Она отметила, что инцидент обязательно дойдет до правительства.

Темой разногласий стала поправка в закон «Об образовании». Верхняя палата парламента отклонила документ, поскольку он был составлен технически неверно. Вместо принятия конструктивной критики, глава Минпросвещения начал давить на Совет Федерации, чтобы закон приняли с ошибкой.

«Я проинформирую правительство о том, что так действовать недопустимо. Мне просто стыдно за его действия», — возмутилась глава Совета Федерации.

Валентина Матвиенко оценила перспективы онлайн-голосования, которое на думских выборах было реализовано в семи субъектах федерации. Спикер Совфеда допустила, что опыт системы ДЭГ будет учтен и использован на президентских выборах в 2024 году.