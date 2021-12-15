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Президентский совет Ливии настоял на разработке механизма по объединению армии
Весь мир
Президентский совет Ливии настоял на разработке механизма по объединению армии
facebook.com  /  Пресс-служба председателя Президентского совета Ливии

Триполи, 15 декабря. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи, его два заместителя и начальник Генерального штаба сил западного региона Мухаммад аль-Хаддад встретились для обсуждения возможного объединения военного истеблишмента в стране. Об этом сообщается в пресс-службе госоргана.

Во время переговоров стороны пришли к соглашению о важности скорейшей консолидации армии государства. Для реализации этого мероприятия следует сформировать профильный комитет, куда войдут представители Запада и Востока.

«Необходимо разработать четкий механизм объединения военного института, создания единой армии, не вовлеченной в политику, и поддержки гражданского правительства», — заявил глава Президентского совета.

Аль-Манфи назвал встречу с Аль-Хаддадом значительным шагом на пути к объединению военного истеблишмента.

«Это послужит предохранительным клапаном для страны и поможет в проекте государственного строительства», — добавил он.

Стороны также обсудили вопросы безопасности границ, незаконной иммиграции, организованной преступности и разработку комплексных мер по роспуску вооруженных групп на территории страны.

В субботу, 11 декабря, Аль-Хаддад и исполняющий обязанности командующего Ливийской национальной армии Абд аль-Разак аль-Назури рассмотрели возможность объединения вооруженных сил страны. Их встречу приветствовало международное сообщество, в том числе Миссия ООН по поддержке североафриканского государства (МООНПЛ).

Глава Президентского совета ранее призвал выбрать депутатов и главу страны в один день. Он настаивает на проведении президентских и парламентских выборов 24 декабря.

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