Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 16:37
16:35
Общество
Заносит на каждом повороте: блогерша оправдала дрифт в центре Петербурга плохо убранным снегом
16:34
Общество
Путин потребовал энергичнее использовать данные пандемией возможности для развития туризма
16:34
Политика
Политолог Киреев: Венгрия с реваншистским настроением смотрит на современную Украину
16:31
Общество
Водитель из Бурятии спас жизнь замерзавшему новорожденному теленку
16:30
Армия
Захарова: страны НАТО продолжают наращивать поставки вооружений на Украину
16:28
Политика
Депутат Госдумы Швыткин назвал прагматичным отказ стран ЕС от санкций против России
16:27
Общество
Путин выразил удивление из-за несвоевременной ликвидации свалок в границах городов России
16:27
Происшествия
Самолеты рейса Москва — Симферополь приземлились в Краснодаре из-за тумана
16:26
Политика
Путин и Си Цзиньпин посчитали «Саммит за демократию» контрпродуктивным
16:24
Происшествия
ВККС дала согласие на возбуждение дела в отношении кубанской экс-судьи Хахалевой
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Рогозин: семь ракет «Союз» выведут британские спутники OneWeb на орбиту в 2022 году

Технологии
Рогозин: семь ракет «Союз» выведут британские спутники OneWeb на орбиту в 2022 году
NASA  /  Aubrey Gemignani

Москва, 15 декабря. В 2022 году состоятся семь пусков ракет-носителей «Союз» с британскими космическими аппаратами OneWeb. Об этом сообщали глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, шесть пусков будут осуществлены с российских космодромов и один с космодрома во Французской Гвиане.

Рогозин также добавил, что к настоящему моменту Роскосмос провел семь пусков с космическими аппаратами OneWeb. При этом 27 декабря с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту.

Ранее глава Роскосмоса сообщал, что специалисты РКК «Энергия» начали разрабатывать эскизный проект новой орбитальной станции. По его словам, новый космический аппарат будет выполнен с использованием передовых технологий.

Вернуться назад
Все новости / Технологии / Рогозин: семь ракет «Союз» выведут британские спутники OneWeb на орбиту в 2022 году
россия роскосмос союз oneweb
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать