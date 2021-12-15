Рогозин: семь ракет «Союз» выведут британские спутники OneWeb на орбиту в 2022 году

Москва, 15 декабря. В 2022 году состоятся семь пусков ракет-носителей «Союз» с британскими космическими аппаратами OneWeb. Об этом сообщали глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, шесть пусков будут осуществлены с российских космодромов и один с космодрома во Французской Гвиане.

Рогозин также добавил, что к настоящему моменту Роскосмос провел семь пусков с космическими аппаратами OneWeb. При этом 27 декабря с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту.

Ранее глава Роскосмоса сообщал, что специалисты РКК «Энергия» начали разрабатывать эскизный проект новой орбитальной станции. По его словам, новый космический аппарат будет выполнен с использованием передовых технологий.