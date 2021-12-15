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Кремль заявил о готовности России публично обсудить с США гарантии безопасности

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 16:03
Политика
Кремль заявил о готовности России публично обсудить с США гарантии безопасности
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 15 декабря. Россия передала заместителю госсекретаря США Карен Донфрид предложения о гарантиях безопасности. Об этом сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он процитировал главу государства Владимира Путина, который проинформировал: министерство иностранных дел России передало предложения американской стороне, чтобы выработать юридические гарантии безопасности Москвы.

«И президент подчеркнул, что мы готовы немедленно начать переговоры по этому крайне важному вопросу, который касается обеспечения безопасности России, и выразил надежду, что американцы и натовцы положительно на это отреагируют», — сказал Юрий Ушаков.

РФ готова обсуждать эту инициативу публично. Конкретные разъяснения будет давать МИД.

Донфрид 15 декабря провела две встречи в Москве: с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и заместителем Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

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Все новости / Политика / Кремль заявил о готовности России публично обсудить с США гарантии безопасности
путин сша ушаков донфрид
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