Союз потребителей объяснил спрос на лапшу быстрого приготовления уровнем доходов

Москва, 15 декабря. Запариваемые макаронные изделия чаще покупают люди с низким уровнем доходов, рассказал Общественной Службе Новостей глава Союза потребителей России Петр Шелищ.

В России за текущий год вырос спрос на лапшу быстрого приготовления, но данная продукция интересна в основном гражданам с низкими доходами. В скором времени цена на нее может подняться.

«И, как все самое дешевое, это будет дорожать и дорожать заметно. Мы уже видели, как самое дешевое мясо — куриное, за год подорожало быстрее, чем остальные сорта мяса», — отметил Шелищ.

Аналитики компании NielsenIQ ранее подсчитали, что в 2021 году объемы продаж лапши быстрого приготовления в денежном эквиваленте выросли на 16% по сравнению с показателями прошлого года.