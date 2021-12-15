Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 16:36
16:35
Общество
Заносит на каждом повороте: блогерша оправдала дрифт в центре Петербурга плохо убранным снегом
16:34
Общество
Путин потребовал энергичнее использовать данные пандемией возможности для развития туризма
16:34
Политика
Политолог Киреев: Венгрия с реваншистским настроением смотрит на современную Украину
16:31
Общество
Водитель из Бурятии спас жизнь замерзавшему новорожденному теленку
16:30
Армия
Захарова: страны НАТО продолжают наращивать поставки вооружений на Украину
16:28
Политика
Депутат Госдумы Швыткин назвал прагматичным отказ стран ЕС от санкций против России
16:27
Общество
Путин выразил удивление из-за несвоевременной ликвидации свалок в границах городов России
16:27
Происшествия
Самолеты рейса Москва — Симферополь приземлились в Краснодаре из-за тумана
16:26
Политика
Путин и Си Цзиньпин посчитали «Саммит за демократию» контрпродуктивным
16:24
Происшествия
ВККС дала согласие на возбуждение дела в отношении кубанской экс-судьи Хахалевой
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Союз потребителей объяснил спрос на лапшу быстрого приготовления уровнем доходов

Экономика
Союз потребителей объяснил спрос на лапшу быстрого приготовления уровнем доходов
pixabay.com

Москва, 15 декабря. Запариваемые макаронные изделия чаще покупают люди с низким уровнем доходов, рассказал Общественной Службе Новостей глава Союза потребителей России Петр Шелищ.

В России за текущий год вырос спрос на лапшу быстрого приготовления, но данная продукция интересна в основном гражданам с низкими доходами. В скором времени цена на нее может подняться.

«И, как все самое дешевое, это будет дорожать и дорожать заметно. Мы уже видели, как самое дешевое мясо — куриное, за год подорожало быстрее, чем остальные сорта мяса», — отметил Шелищ.

Аналитики компании NielsenIQ ранее подсчитали, что в 2021 году объемы продаж лапши быстрого приготовления в денежном эквиваленте выросли на 16% по сравнению с показателями прошлого года.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Союз потребителей объяснил спрос на лапшу быстрого приготовления уровнем доходов
продукты доходы россиян союз потребителей шелищ лапша быстрого приготовления
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать