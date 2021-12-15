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Итальянский премьер Драги указал на стремление Путина к сбалансированным решениям

Политика
Итальянский премьер Драги указал на стремление Путина к сбалансированным решениям
Global Look Press  /  Filippo Attili/Us Palazzo Chigi

Рим, 15 декабря. Президент РФ Владимир Путин демонстрирует стремление к достижению сбалансированных решений, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

В отношении Москвы необходимо использовать политику вовлечения, отметил глава итальянского правительства во время выступления в Палате депутатов. Он напомнил о состоявшемся саммите Россия — США и обратил внимание на инициативность Путина в вопросах проведения переговоров с американским коллегой Джо Байденом.

«Это не отношение человека, который отстраняется <...>, а отношение человека, желающего изучить все существующие дипломатические возможности, чтобы достичь сбалансированного решения», — подчеркнул Драги.

Как сообщалось ранее, президент России и глава Белого дома провели двухчасовые переговоры. Стороны обсудили ситуацию на Украине, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

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путин россия италия драги
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