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Водитель из Бурятии спас жизнь замерзавшему новорожденному теленку

Общество

Житель Бурятии стал героем недели в социальных сетях благодаря спасению новорожденного детеныша. По пути из поселка Аршан мужчина увидел корову с малышом и не смог проехать мимо.

На кадрах видеорегистратора видно, как животные пытаются перейти дорогу. Теленок не мог самостоятельно передвигаться и упал у обочины.

Водитель вышел и посадил детеныша к себе в машину. Оказалось, что у малыша просто слишком замерзли ноги.

«Лапки только отморозил. Сейчас должны отойти. У него они прям ледышки. Все будет хорошо, все хорошо будет», — рассказывает спасатель.

Ранее мама теленка сбежала от хозяина в лес. Нашли беглянку уже с теленком. Водитель заявил, что малыша успешно довезли до дома «к печке и баньке».

Пользователи Сети назвали жителя Бурятии «Человеком с большой буквы» и восхитились его поступком. Также комментаторов умилила очаровательная внешность спасенного детеныша.

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Все новости / Общество / Водитель из Бурятии спас жизнь замерзавшему новорожденному теленку
бурятия коровы природа теленок спасение животных доброта
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