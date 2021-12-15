Водитель из Бурятии спас жизнь замерзавшему новорожденному теленку

Житель Бурятии стал героем недели в социальных сетях благодаря спасению новорожденного детеныша. По пути из поселка Аршан мужчина увидел корову с малышом и не смог проехать мимо.

На кадрах видеорегистратора видно, как животные пытаются перейти дорогу. Теленок не мог самостоятельно передвигаться и упал у обочины.

Водитель вышел и посадил детеныша к себе в машину. Оказалось, что у малыша просто слишком замерзли ноги.

«Лапки только отморозил. Сейчас должны отойти. У него они прям ледышки. Все будет хорошо, все хорошо будет», — рассказывает спасатель.

Ранее мама теленка сбежала от хозяина в лес. Нашли беглянку уже с теленком. Водитель заявил, что малыша успешно довезли до дома «к печке и баньке».

Пользователи Сети назвали жителя Бурятии «Человеком с большой буквы» и восхитились его поступком. Также комментаторов умилила очаровательная внешность спасенного детеныша.