Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 16:36
16:35
Общество
Заносит на каждом повороте: блогерша оправдала дрифт в центре Петербурга плохо убранным снегом
16:34
Общество
Путин потребовал энергичнее использовать данные пандемией возможности для развития туризма
16:34
Политика
Политолог Киреев: Венгрия с реваншистским настроением смотрит на современную Украину
16:31
Общество
Водитель из Бурятии спас жизнь замерзавшему новорожденному теленку
16:30
Армия
Захарова: страны НАТО продолжают наращивать поставки вооружений на Украину
16:28
Политика
Депутат Госдумы Швыткин назвал прагматичным отказ стран ЕС от санкций против России
16:27
Общество
Путин выразил удивление из-за несвоевременной ликвидации свалок в границах городов России
16:27
Происшествия
Самолеты рейса Москва — Симферополь приземлились в Краснодаре из-за тумана
16:26
Политика
Путин и Си Цзиньпин посчитали «Саммит за демократию» контрпродуктивным
16:24
Происшествия
ВККС дала согласие на возбуждение дела в отношении кубанской экс-судьи Хахалевой
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Рогозин: срок эксплуатации МКС может быть продлен до 2030 года

Армия
Рогозин: срок эксплуатации МКС может быть продлен до 2030 года
wikipedia.org  /  NASA / Public Domain

Москва, 15 декабря. Международная космическая станция (МКС) может продолжить свою работу до 2030 года. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, к настоящему моменту специалисты практически завершили работу по оценке технической возможности продления срока эксплуатации МКС до 2030 года, передает «Интерфакс».

«На заседании Многостороннего координационного совета программы МКС, состоявшегося в июле этого года, представители всех национальных космических агентств стран-партнеров, в том числе госкорпорация "Роскосмос", подтвердили, что при должном техническом обеспечении станция способна эксплуатироваться на низкой околоземной орбите вплоть до 2030 года», — сказал Рогозин.

Напомним, весной 2021 года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что МКС находится в плачевном состоянии. По его словам, Россия готова построить орбитальную космическую станцию своими силами, но все же может пригласить к сотрудничеству зарубежных партнеров, передает телеканал «360».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Рогозин: срок эксплуатации МКС может быть продлен до 2030 года
россия мкс рогозин
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать