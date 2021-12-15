Рогозин: срок эксплуатации МКС может быть продлен до 2030 года

Москва, 15 декабря. Международная космическая станция (МКС) может продолжить свою работу до 2030 года. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, к настоящему моменту специалисты практически завершили работу по оценке технической возможности продления срока эксплуатации МКС до 2030 года, передает «Интерфакс».

«На заседании Многостороннего координационного совета программы МКС, состоявшегося в июле этого года, представители всех национальных космических агентств стран-партнеров, в том числе госкорпорация "Роскосмос", подтвердили, что при должном техническом обеспечении станция способна эксплуатироваться на низкой околоземной орбите вплоть до 2030 года», — сказал Рогозин.

Напомним, весной 2021 года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что МКС находится в плачевном состоянии. По его словам, Россия готова построить орбитальную космическую станцию своими силами, но все же может пригласить к сотрудничеству зарубежных партнеров, передает телеканал «360».